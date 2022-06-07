Российский пистолет Лебедева ПЛ-15 - лучший в своем классе

Российский пистолет Лебедева ПЛ-15 стал настоящим «квантовым скачком», пишет The National Interest. Издание отмечает, что ПЛ-15 значительно превосходит существующие аналоги и объединяет в себе лучшие качества российских и западных пистолетов.
Российский пистолет Лебедева ПЛ-15 стал настоящим «квантовым скачком», пишет The National Interest. Издание отмечает, что ПЛ-15 значительно превосходит существующие аналоги и объединяет в себе лучшие качества российских и западных пистолетов.
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