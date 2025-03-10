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У дипломата из ЕС в Москве украли сумку с деньгами

В Москве произошел инцидент, связанный с кражей у дипломата Европейского Союза Кайсы Марии Стэндиш. Дорогая сумка Furla была украдена вместе с 435 тысячами рублей наличными и наушниками, оцененными в 24 тысячи рублей.

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