У дипломата из ЕС в Москве украли сумку с деньгами

В Москве произошел инцидент, связанный с кражей у дипломата Европейского Союза Кайсы Марии Стэндиш. Дорогая сумка Furla была украдена вместе с 435 тысячами рублей наличными и наушниками, оцененными в 24 тысячи рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии