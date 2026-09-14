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Царьград

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Жительница Кубани получила 8 месяцев тюрьмы за долг по алиментам в 1 млн

Жительница Кубани получила 8 месяцев тюрьмы за долг по алиментам в 1 млн

В Краснодарском крае вынесен приговор местной жительнице, которая уклонялась от уплаты алиментов собственному сыну.

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