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«Лишать «Сити» титулов несправедливо, даже если их вину докажут. Тренеры, игроки, болельщики – причины, по которым клуб выигрывал». Райт-Филлипс о нарушениях «горожан»

«Лишать «Сити» титулов несправедливо, даже если их вину докажут. Тренеры, игроки, болельщики – причины, по которым клуб выигрывал». Райт-Филлипс о нарушениях «горожан»

«Не думаю, что лишение «Манчестер Сити» каких-либо из предыдущих титулов будет справедливо, даже если их вина по любому из выдвинутых обвинений будет признана.

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