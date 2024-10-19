Олег Царёв: Несколько интересных деталей о других украинских раввинах

Несколько интересных деталей о других украинских раввинах. Нынешний главный раввин Украины Мойше-Рувен Асман, родившейся, кстати, в Ленинграде, получил благословение Любавического Ребе и является раввином от Хабада, иудейского религиозного движения, которое также называется любавичским хасидизмом.
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