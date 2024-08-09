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Названы высокооплачиваемые офисные профессии в России

Названы высокооплачиваемые офисные профессии в России

В России на рынке труда помимо IT-специалистов и работников, чей доход напрямую зависит от процентов со сделок, высокие зарплатные предложения в июле этого года указывались в вакансиях финансовых консультантов — в среднем соискателям предлагали около 93 864 рублей в месяц за полный рабочий день.

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