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Психолог Шпагина назвала семь признаков того, что сотруднику пора менять работу

Психолог Шпагина назвала семь признаков того, что сотруднику пора менять работу

Мысль об увольнении редко приходит внезапно. Обычно она зреет месяцами, а то и годами, проявляясь сначала в мелочах, которые легко списать на усталость или плохое настроение.

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