NMi Group представила обновленную структуру для взаимодействия с клиентами

Новую структуру NMi Group для взаимодействия с клиентами возглавил Александр Молчанов. Он будет отвечать за развитие экспертизы в структуре клиентского блока и стратегических коммуникациях, действующих и потенциальных, говорится в поступившем сообщении.
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