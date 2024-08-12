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NMi Group представила обновленную структуру для взаимодействия с клиентами

NMi Group представила обновленную структуру для взаимодействия с клиентами

Новую структуру NMi Group для взаимодействия с клиентами возглавил Александр Молчанов. Он будет отвечать за развитие экспертизы в структуре клиентского блока и стратегических коммуникациях, действующих и потенциальных, говорится в поступившем сообщении.

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