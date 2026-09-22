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SPLETNIK

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"Мне всегда хочется ему угодить". Нюша расплакалась во время разговора об отце

"Мне всегда хочется ему угодить". Нюша расплакалась во время разговора об отце

36-летняя Нюша расплакалась во время разговора об отце, экс-солисте группы "Ласковый май" Владимире Шурочкине, который занимался её продюсированием.

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