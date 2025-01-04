Кинолог рекомендовал не менять время выгула собаки в новогодние праздники

Резкие изменения в режиме прогулок и питания в период новогодних праздников могут вызвать стресс у собаки, сообщил Агентству городских новостей «Москва» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
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