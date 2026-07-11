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Донецкая группа новостей

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Бензовоз заблокировали жители Новороссийска на одной из АЗС.

Бензовоз заблокировали жители Новороссийска на одной из АЗС.

Бензовоз заблокировали жители Новороссийска на одной из АЗС. Местные автомобилисты утверждают, что бензин продают только государственным машинам, из-за чего у заправок образовались гигантские пробки https://t.

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