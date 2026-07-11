Бензовоз заблокировали жители Новороссийска на одной из АЗС. Местные автомобилисты утверждают, что бензин продают только государственным машинам, из-за чего у заправок образовались гигантские пробки https://t.
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