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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Большунов о недопуске россиян: «Когда будет возможность вернуться, мы должны быть готовы. На ЧМ-2025 мне достаточно пробежать скиатлон и марафон»

Сейчас россияне не допускаются к гонкам под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). – Но ты вообще думаешь о том, когда нас пустят на международные соревнования? – Абсолютно нет.

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