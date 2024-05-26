Почему медаль «За взятие Кенигсберга» стала исключением в списке победных наград В конце апреля 1945 года Главное интендантское управление Красной армии получило задание на разработку медалей для награждений бойцов и командиров вооруженных сил Советского Союза, участвующих в освобождении европейских городов от «коричневой чумы».