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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Высокие 2.15 дают на победу «Зенита» в матче с «Локомотивом» без Галактионова и Баринова

«Локомотив» примет «Зенит» в 17-м туре чемпионата России. Из-за дисквалификации матч пропустит главный тренер москвичей Михаил Галактионов и капитан команды Дмитрий Баринов.

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