Мэр Смоленска Александр Новиков снова раскритиковал работу смоленской "управляшки"

На этот раз за неэффективную борьбу с граффити В ходе очередной общегородской планерки в администрации областного центра, которая состоялась в понедельник, 4 марта, критике со стороны градоначальника вновь подверглась руководитель ГУК Ирина Запорожцева.
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