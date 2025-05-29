Новая модель искусственного интеллекта Odyssey транслирует интерактивные 3D-миры

Odyssey, стартап, основанный пионерами в области автономного вождения Оливером Кэмероном и Джеффом Хоуком, разработал модель искусственного интеллекта, которая позволяет пользователям «взаимодействовать» с потоковым видео.
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