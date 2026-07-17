SpaceX в последний момент перенесла 13-й испытательный полет Starship

www.globallookpress.com/SpaceX Американская компания SpaceX в последний момент перенесла испытательный запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship, который был изначально запланирован на 16 июля.
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