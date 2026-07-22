Poland's Planned Megaport Is Part Of Its Regional Power Play Authored by Andrew Korybko, Poland will become indispensable to Czechia, Slovakia, Austria, and Hungary’s global trade upon the completion of this project, thus securing their place within its “sphere of influence” and reducing the likelihood that German-backed Ukraine “poaches” them as part of their rivalry for regional leadership.
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