Россиянам назвали маскирующееся под съедобное опасное растение

Вех ядовитый можно легко спутать со съедобным растением и фатально отравиться. Опасную траву, которая максируется под съедобную, назвала россиянам врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог клиники «Будь здоров» на Сретенке Мария Кызымко в беседе с РИАМО.