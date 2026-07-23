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Россиянам назвали маскирующееся под съедобное опасное растение

Россиянам назвали маскирующееся под съедобное опасное растение

Вех ядовитый можно легко спутать со съедобным растением и фатально отравиться. Опасную траву, которая максируется под съедобную, назвала россиянам врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог клиники «Будь здоров» на Сретенке Мария Кызымко в беседе с РИАМО.

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