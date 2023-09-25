Посол: Дания опасается совместного расследования подрыва «Северных потоков»

Посол в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что Дания, вероятно, опасается совместного расследования терактов на «Северных потоках», так как станут известны обстоятельства, способные навредить сотрудничеству с США или поставкам вооружений Украине.
Посол в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что Дания, вероятно, опасается совместного расследования терактов на «Северных потоках», так как станут известны обстоятельства, способные навредить сотрудничеству с США или поставкам вооружений Украине.
Свежие комментарии