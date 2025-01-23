Аирдроп Jupiter на $500 млн оказал сильнейшее давление на токен JUP - анализ Beincrypto

В среду на базе Solana децентрализованная биржа Jupiter запустила долгожданный аирдроп Jupuary, распределив 700 миллионов токенов JUP на сумму около 500 миллионов долларов среди более чем 2 миллионов кошельков.
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