В ЕАЭС будут унифицированы правила маркировки лекарственных препаратов

Совет Евразийской экономической комиссии рассмотрел комплекс инициативных предложений стран Евразийского экономического союза, и принял решения об установлении унифицированных правил маркировки лекарственных препаратов в государствах ЕАЭС.
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