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Новости Омска

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Как вести себя при случайной встрече с лосем, чтобы не получилось как на видео выше? Это кадры с фотоловушки - на камеру попал бой лосей в омском заказнике во время осеннего гона.

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