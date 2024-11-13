Как вести себя при случайной встрече с лосем, чтобы не получилось как на видео выше? Это кадры с фотоловушки - на камеру попал бой лосей в омском заказнике во время осеннего гона.
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Как вести себя при случайной встрече с лосем, чтобы не получилось как на видео выше? Это кадры с фотоловушки - на камеру попал бой лосей в омском заказнике во время осеннего гона.