Ольга Будина опубликовала обращение к ВСУ для скорейшего завершения спецоперации

Будина поясняет: сдача в плен – это не позор, а спасение Украины: "Если мы на самом деле хотим скорейшего завершения спецоперации, хотим минимизировать жертвы, хотим сохранить жизни нашим родным Воинам, давайте активнее распространять этот призыв!".