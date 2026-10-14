Эксперт Врублевский: осенью страдают нервная система, ЖКТ, сердце и сосуды

Осенью сезонные изменения в природе влияют на работу сердца и сосудов, ЖКТ, иммунной и нервной систем, рассказал RT ассистент кафедры поликлинической терапии ИКМ Пироговского Университета Александр Врублевский.
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