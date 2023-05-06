Военное обозрение

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Украинский депутат заявил о том, что ВСУ чаще стали применять РСЗО «Бастион-02»

Украинский депутат заявил о том, что ВСУ чаще стали применять РСЗО «Бастион-02»

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Юрий Мысягин заявил о том, что ВСУ чаще стали применять на передовой РСЗО «Бастион-02».

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