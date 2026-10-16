Посвящённые люди говорят, что китайцы нам не особо верят. Они считают, что, как только американцы нас поманят, мы тут же побежим на зов.
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