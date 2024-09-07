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Киеву не стоит рассчитывать на Харрис. Дугин напомнил неприятный момент

Киеву не стоит рассчитывать на Харрис. Дугин напомнил неприятный момент

Киеву не стоит рассчитывать на Камалу Харрис как политика, поддерживающего Украину. Русский философ Александр Дугин напомнил о неприятном моменте во взаимоотношениях Киева и американского вице-президента.

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