Киеву не стоит рассчитывать на Камалу Харрис как политика, поддерживающего Украину. Русский философ Александр Дугин напомнил о неприятном моменте во взаимоотношениях Киева и американского вице-президента.
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