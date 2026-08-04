Журналистка вспомнила о трогательном обещании мужу фото: социальные сетиГлава RT Маргарита Симоньян рассказала о правилах воспитания троих детей и откровенно поделилась подробностями личной драмы, с которой ей пришлось столкнуться после потери супруга Тиграна Кеосаяна.