Журналистка вспомнила о трогательном обещании мужу фото: социальные сетиГлава RT Маргарита Симоньян рассказала о правилах воспитания троих детей и откровенно поделилась подробностями личной драмы, с которой ей пришлось столкнуться после потери супруга Тиграна Кеосаяна.
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