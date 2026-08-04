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«У моих детей нет наличных денег»: Маргарита Симоньян — о воспитании сына и дочек без Тиграна Кеосаяна

«У моих детей нет наличных денег»: Маргарита Симоньян — о воспитании сына и дочек без Тиграна Кеосаяна

Журналистка вспомнила о трогательном обещании мужу фото: социальные сетиГлава RT Маргарита Симоньян рассказала о правилах воспитания троих детей и откровенно поделилась подробностями личной драмы, с которой ей пришлось столкнуться после потери супруга Тиграна Кеосаяна.

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