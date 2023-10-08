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Как люди реально живут в ставшем российским Мелитополе

Как люди реально живут в ставшем российским Мелитополе

Возьмем, например, город Мелитополь, Запорожской области, который большинство из вас хорошо знает по тому, как проезжали мимо него на поезде в счастливые советские и российские времена — по дороге в Крым.

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