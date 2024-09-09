7,9 млрд рублей заработали за полгода сибирские санатории

Здравницы Сибирского федерального округа за шесть месяцев этого года заработали 7,9 млрд рублей. Об этом сообщают аналитики портала «Санатории России»Здравницы Сибирского федерального округа за шесть месяцев этого года заработали 7,9 млрд рублей.