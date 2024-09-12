Россияне назвали зарплату, которая дает независимость от кредитов

Каждый пятый россиянин считает, что зарплата в 100 тысяч рублей достаточна для того, чтобы не зависеть от кредитов, показало исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir, о котором рассказывает «Прайм».
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