Банковские приложения с 1 марта 2027 года начнут проверять смартфоны на наличие вредоносного ПО и при обнаружении вирусов могут заблокировать операции, рассказал в интервью «360» эксперт финансового рынка Андрей Бархота.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Telegraph: Минобо...
- ГБ Внешнеполитически...
- ГБ DR: Зеленский тай...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым