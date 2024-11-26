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Марочко: ВС РФ лишили ВСУ подвоза боеприпасов на Сватовском участке

Марочко: ВС РФ лишили ВСУ подвоза боеприпасов на Сватовском участке

Вооруженные силы Украины почти полностью лишены возможности подвоза боеприпасов и материально-технических средств на Сватовском участке в зоне СВО, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

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