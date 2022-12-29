Силуанов: Россия будет продавать нефть по рыночным ценам

Россия будет продавать нефть по рыночным ценам, заявил глава Минфина Антон Силуанов. «Что касается потолка, то всё равно цены определяются рынком — цены на нефть, да и вообще на любые рыночные товары», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».