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Силуанов: Россия будет продавать нефть по рыночным ценам

Силуанов: Россия будет продавать нефть по рыночным ценам

Россия будет продавать нефть по рыночным ценам, заявил глава Минфина Антон Силуанов. «Что касается потолка, то всё равно цены определяются рынком — цены на нефть, да и вообще на любые рыночные товары», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

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