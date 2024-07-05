Умерла народная артистка СССР Лиана Исакадзе

ИТАР-ТАСС/Александр Куров Известная грузинская скрипачка, народная артистка СССР Лиана Исакадзе умерла в возрасте 77 лет, сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии со ссылкой на членов семьи Исакадзе.
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