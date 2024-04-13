🛑 Обстановка на жд-переезде в Адлере Работа кипит, рельсы и шпалы новые уложены и откалиброваны, идёт укладка резинокордового покрытия.
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🛑 Обстановка на жд-переезде в Адлере Работа кипит, рельсы и шпалы новые уложены и откалиброваны, идёт укладка резинокордового покрытия.