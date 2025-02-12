❗️Если Украина удержит Киев, Харьков, Одессу, Херсон и Днепр, останется свободной и станет процветающей, тогда можно будет сказать, что украинский народ победил, — The Telegraph.
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❗️Если Украина удержит Киев, Харьков, Одессу, Херсон и Днепр, останется свободной и станет процветающей, тогда можно будет сказать, что украинский народ победил, — The Telegraph.
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