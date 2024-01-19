Природный заказник «Келорский» создадут в Жигаловском районе

Еще один природный заказник появится в Иркутской области — «Келорский» в Жигаловской районе. Решение принято на заседании межведомственной комиссии по рассмотрению предложений по образованию особо охраняемых природных территорий в минприроды региона.
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