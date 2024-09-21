В ЛНР задержали сотрудничавшую с украинскими спецслужбами женщину

Сотрудники УФСБ России по Луганской Народной Республике (ЛНР) совместно с УФСБ России по Росгвардии задержали женщину, сотрудничавшую с украинскими спецслужбами, она передавала Вооруженным силам Украины (ВСУ) сведения о российских военных.