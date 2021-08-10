Отмучилась: звезда сериала Моя прекрасная няня умерла после тяжелой болезни

5 июля остановилось сердце прославленного актера и режиссера Владимира Меньшова. Ему был 81 год. А 9 августа, когда после его смерти не прошло 40 и дней, ушла из жизни актриса, сыгравшая в снятом им оскароносном фильме "Москва слезам не верит".