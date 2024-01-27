Перуанские биологи опубликовали отчёт о «мумиях инопланетян»

Биологи Национального института судебной медицины и криминалистики Перу выявили, что местные «мумии инопланетян», предоставленные в сентябре прошлого года журналистом и уфологом Хайме Мауссаном, не имеют неземного происхождения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии