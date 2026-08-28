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ТАСС

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Медведев опроверг какие-либо планы по мобилизации в России

Медведев опроверг какие-либо планы по мобилизации в России

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Никакая мобилизация в России не планируется, российским войскам хватает тех, кто добровольно подписывает контракт из патриотических убеждений.

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