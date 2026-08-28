Медведев опроверг какие-либо планы по мобилизации в России

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Никакая мобилизация в России не планируется, российским войскам хватает тех, кто добровольно подписывает контракт из патриотических убеждений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым