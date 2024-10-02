«Пятёрочка» раздаст школьникам призы за пятёрки‎

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила акцию для школ и их учащихся. С 1 по 28 октября школьники могут получить большие скидки и попытать удачу в розыгрыше ценных призов, а образовательные учреждения поборются в розыгрыше с призовым фондом свыше 2 миллионов рублей.