Экономист Беляев спрогнозировал стабилизацию цен на нефть

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT спрогнозировал стабилизацию цен на нефть. «Я считаю, что текущее снижение цен на нефть — это конъюнктурные моменты, которые не затрагивают глубинные основы ценообразования на нефтяном рынке.