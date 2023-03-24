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Экономист Беляев спрогнозировал стабилизацию цен на нефть

Экономист Беляев спрогнозировал стабилизацию цен на нефть

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT спрогнозировал стабилизацию цен на нефть. «Я считаю, что текущее снижение цен на нефть — это конъюнктурные моменты, которые не затрагивают глубинные основы ценообразования на нефтяном рынке.

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