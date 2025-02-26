Поиски двух пропавших на «Матрешках» детей прекратили в Новосибирске

Поиски двух мальчиков-подростков завершили в Новосибирске, их не было дома почти пять дней. «Найдены, живы! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске!», – сообщили вечером 25 февраля волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт».