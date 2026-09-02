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Журнал «Профиль»

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В Петербурге на 10 лет посадили бывшего высокопоставленного чиновника городской администрации

В Петербурге на 10 лет посадили бывшего высокопоставленного чиновника городской администрации

Экс-заместителя председателя комитета по транспорту Рената Ягудина суд признал виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч.

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