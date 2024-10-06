Вызываются призраки – Великой Болгарии и Великой Албании Кто здесь македонский? Премьер Северной Македонии Христиан Мисковски в ходе визита на днях в Брюссель заявил, что страна «устала от постоянных препон на пути к членству в ЕС».
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