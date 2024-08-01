Экс-вице-президента Газпромбанка Волобуева* заочно арестовали

Органы следствия направили в Московский суд ходатайство о заключении под стражу экс-вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева (включен Минюстом РФ в список иноагентов) на два месяца после его задержания на территории или границах РФ.
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