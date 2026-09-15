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РИА Новости: поставки пива из Польши в РФ в июле достигли исторического рекорда

РИА Новости: поставки пива из Польши в РФ в июле достигли исторического рекорда

Поставки пива из Польши в Россию в июле выросли в 5,5 раза в годовом выражении и достигли рекордного уровня за всю историю торговли между странами.

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